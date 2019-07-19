ASUS ROG Phone 2 прошёл сертификацию в TENAA

Китайская сертификация TENAA раскрыла подробные характеристики игрового смартфона ASUS ROG Phone 2 до его анонса.

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Устройство оснастят широкоформатным OLED-дисплеем с диагональю 6.59 дюймов, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19.5:9. Известно, что экран получит частоту обновления кадров 120 Гц. За работу смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2.95 ГГц. Речь идёт о новом чипе Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Новинка ещё получит 6/8/12 ГБ ОЗУ и 128/512 ГБ или 1 ТБ ПЗУ, двойную основную камеру на 48 Мп + 24 Мп, аккумулятор на 5800 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, а также предустановленную операционную систему Android 9 Pie. Внешне смартфон мало чем будет отличаться от своего предшественника.ASUS ROG Phone 2 анонсируют в Китае 23 июля. Его ценник, по слухам, будет стартовать от 650 долларов США.