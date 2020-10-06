ASUS ROG Phone 3 готовят к релизу в Индии

Игровые смартфоны появились года три назад и довольно активно захватывали внимание вокруг себя, но потом как-то растеряли популярность, так как на самом деле разницы между игровым и обычным смартфоном не так уж много. Теперь смартфон ASUS ROG Phone 3, который в свое время пользовался наибольшей популярностью, планируют выпустить на территории Индии. Это весьма разумное решение, ведь на этом рынке есть масса пользователей, желающих играть в игры на смартфоне, но при этом нет игрового смартфона, который мог бы удовлетворить запросы пользователя. Именно по этой причине производитель решил выйти на этот рынок, чтобы показать свое устройство в комплектации 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ встроенной памяти. Этого предостаточно, чтобы привлечь внимание аудитории.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 3
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