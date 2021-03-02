ASUS ROG Phone 5 c 18 ГБ ОЗУ засветился в Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения об игровом смартфоне ASUS ROG Phone 5, который станет доступен для покупки уже 10 марта. Итак, тестовый пакет подтверждает наличие 18 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 11. В однопоточном тесте аппарат набрал 1113 баллов, а в многопоточном – 3468 баллов.

Ранее стало известно, что смартфон получит топовую платформу Snapdragon 888, 6,78-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и батарею ёмкостью 6000 мАч. Предположительно, что китайский производитель предложит пользователям более доступную версию с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флэш-памяти.