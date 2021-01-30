ASUS ROG Phone 5 показали на фото

Китайский регулятор TENAA рассекретил дизайн геймерского смартфона ASUS ROG Phone 5, который еще не был представлен официально. Согласно базе данных сертификатора, аппарат получит 6,78-дюймовый дисплей, корпус с размерами 172,8:77:10,3 мм, батарею ёмкостью 6000 мАч, которая состоит из двух аккумуляторов по 3000 мАч, а также поддержку быстрой зарядки мощностью минимум 50 Вт.

Предыдущие слухи прочили смартфону топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, AMOLED-экран с кадровой частотой как минимум 144 Гц и тройную основную камеру.