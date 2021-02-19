ASUS ROG Phone 5 получил дату выхода

По предварительным данным, смартфон получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, до 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной флеш-памяти и 6,78-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 144 Гц. Помимо обычной версии ASUS приписывают намерение выпустить вариант со вспомогательным дисплеем.
Вчера компания ASUS подтвердила название своего нового геймерского смартфона, а уже сегодня объявила дату его выхода. Итак, ASUS ROG Phone 5 будет официально представлен 10 марта. Ранее аппарат засветился в базе данных китайского регулятора TENAA, который раскрыл его дизайн.