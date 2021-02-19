ASUS ROG Phone 5 получил дату выхода

Вчера компания ASUS подтвердила название своего нового геймерского смартфона, а уже сегодня объявила дату его выхода. Итак, ASUS ROG Phone 5 будет официально представлен 10 марта. Ранее аппарат засветился в базе данных китайского регулятора TENAA, который раскрыл его дизайн.

По предварительным данным, смартфон получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, до 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной флеш-памяти и 6,78-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 144 Гц. Помимо обычной версии ASUS приписывают намерение выпустить вариант со вспомогательным дисплеем.
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