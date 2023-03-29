ASUS ROG Phone 7 получит батарею на 6000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями об игровом смартфоне ASUS ROG Phone 7, официальный релиз которого запланирован на 13 апреля. Итак, аппарат оснастят топовой 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdargon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 165 Гц, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп и 5 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и массой не более 240 граммов.