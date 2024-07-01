ASUS ROG Phone 8 Pro стал самым производительным смартфоном в мире

Если верить новой информации от бенчмарка AnTuTu, который публикует лучшие результаты в начале каждого месяца, лучшим смартфоном по производительности в июне стал геймерский смартфон ASUS ROG Phone 8 Pro, набравший в среднем 2135740 баллов. За ним следуют Oppo Find X7 с 2103557 баллами и iQOO Neo9S Pro с 2097626 баллами. Примечательно, что смартфон Red Magic 9 Pro+ занимает лишь четвёртое место с 2080236 баллами, а далее идут четыре устройства от компании Vivo или её суббренда iQOO — X100 Ultra, X100 Pro, iQOO 12 и X100. На девятом месте находится OnePlus 12, а замыкает десятку лучших смартфон Oppo Find X7 Ultra. Стоит отметить, что из десяти лучших смартфонов шесть устройств работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm, а остальные четыре используют MediaTek Dimensity 9300 или 9300+ (собственно, это один и тот же процессор, просто с разной модификацией тактовой частоты производительных ядер).

Эта статистика будет крайне интересной тем, кто хочет купить флагманский смартфон и получить от него максимум производительности. Проблема только в том, что эту производительность в большинстве своём некуда девать — даже топовые мобильные игры настолько нагрузить подсистему не могут. Но, конечно, приятно осознавать, что твой смартфон действительно один из самых производительных на планете, даже если в повседневной жизни ты используешь около трети его реальных возможностей. Интересно, когда смартфоны смогут преодолеть отметку в 3 миллиона баллов?
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