ASUS ROG Phone 8 Ultimate с 24 ГБ ОЗУ засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования геймерского смартфона ASUS ROG Phone 8 Ultimate, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, предустановленной операционной системы Android 14 и 24 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 2235 баллов в одноядерном испытании и 7098 баллов в многоядерном тесте. Ранее было объявлено, что все смартфоны серии ROG Phone будут основаны на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Также ROG Phone 8 Ultimate уже успел засветился в базе данных регулятора 3C, который подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт.

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