ASUS ROG Phone 8 появился в продаже

Компания ASUS выпустила в продажу геймерские смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone Pro, которые были представлены неделю назад. Стандартная модель оценена в Китае в 670 и 745 долларов за варианты с 12/256 ГБ и 743 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. За старшую модель просят 840 и 1100 долларов в версиях с 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ памяти соответственно.

Напомним, что смартфоны оснащаются 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем LTPO с разрешением 1080:2400 пикселей, частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью 2500 нит, поддержкой сенсорного ввода в перчатках и подэкранным сканером отпечатков, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 65 Вт и 15 Вт соответственно, полноценной защитой от пыли и воды (IP68), адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, модулем NFC и 3,5-мм гнездом для наушников.