ASUS ROG Phone 9 FE готов к выходу

В базе данных сразу нескольких регуляторов появилось упоминание игрового смартфона ASUS ROG Phone 9 FE (Fan Edition), который должен стать более доступной версии выпущенного в конце прошлого года ROG Phone 9. Судя по всему, релиз устройства не за горами. Характеристики смартфона не приводятся, но источники предполагают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Напомним, что ROG Phone 9 характеризуется 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED LTPO с разрешением 1080:2400 пикселей, частотой обновления от 1 до 185 Гц и яркостью 2500 нит, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ флеш-памятью UFS 4.0, защитой от воды и пыли и воды (IP68), тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYTIA 700), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), АКБ ёмкостью 5800 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 65 Вт и 15 Вт соответственно.