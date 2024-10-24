ASUS ROG Phone 9 Pro показали на первых снимках

Компания ASUS недавно объявила, что представит серию ROG Phone 9 уже 19 ноября с процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm на борту. И хотя бренд пока что не раскрыл информацию о характеристиках новой линейки смартфонов или каких-то характерных особенностях грядущих гаджетов, в сети уже появились рендеры ASUS ROG Phone 9 Pro с внешним модулем для активного охлаждения процессора. Собственно, ROG Phone 9 Pro получил дисплей с отверстием под камеру в центре, а на тыльной панели расположена тройная камера с надписью Republic of Gamers под блоком камер — на тот случай, если владелец забыл, как называется серия его смартфона. Также гаджет имеет металлический корпус с плоскими рамками (это новая мода на рынке смартфонов), а на правой стороне находятся клавиши регулировки громкости и кнопка питания, так что стандартную раскладку производитель менять не стал.

Ещё на снимках можно заметить смартфон ROG Phone 9 Pro с аксессуаром AeroActive Cooler X, но пока неясно, является ли модель кулера обновлённой версией или это гаджет от прошлого поколения. И на самом деле немного странно, что производитель смартфона вместо того, чтобы делать ему нормальную систему встроенного охлаждения, просто делает огромный внешний кулер. Это, конечно, позволит немного снизить температуру процессора и смартфона в целом, но хотелось бы, чтобы гаджет мог и сам справляться с нагрузкой — всё же вы не всегда будете носить с собой в кармане данный модуль активного охлаждения.