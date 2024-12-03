ASUS ROG Phone 9 Pro стал самым мощным смартфоном в мире

Сегодня были опубликованы данные о рейтинге самых производительных Android-смартфонов по состоянию на ноябрь в базе данных AnTuTu, и этот рейтинг на самом деле оказался крайне интересным. Стоит начать с того, что абсолютно все смартфоны из топ-10 ноября работают на процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Elite или MediaTek Dimensity 9400 — другие мобильные процессоры конкурировать в этом вопросе просто не могут. Впрочем, это вполне логично, потому что на данной платформе имеется всего два производителя, которые выпускают флагманские решения, а значит, конкуренции просто не наблюдается в принципе. При этом процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite занимает лидирующие позиции сразу по двум показателям — он установлен в ASUS ROG Phone 9 Pro, который возглавляет рейтинг самых производительных смартфонов на планете, а также используется в шести из десяти топовых устройств данного рейтинга.

Остальные четыре позиции достались процессору MediaTek Dimensity 9400, который несмотря на внушительное энергопотребление всё ещё остаётся в топе и способен выдавать внушительные баллы в синтетике. Соответственно, рейтинги AnTuTu наглядно демонстрирует, что новые процессоры Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 диктуют правила в мире флагманов — производители могут выбирать один из этих процессоров для своего топового гаджета. В сегментах же среднего класса и среди бюджетных гаджетов никаких существенных изменений не наблюдается, так что там нет ничего интересного.