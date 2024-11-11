ASUS ROG Phone 9 протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench ML обнаружились результаты тестирования игрового смартфона ASUS ROG Phone 9, который будет официально представлен 19 ноября вместе с старшей моделью ROG Phone 9 Pro. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 24 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1812 баллов в испытании TensorFlow Lite CPU Interference. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят LTPO-экраном OLED киберспортивного уровня с частотой обновления 185 Гц и защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68/IP69K.

iPhone 17 получит собственный модем от Apple…
Сегодня крайне известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что переход компании Apple на собственные встроенные…
Oppo Reno12 Pro оценили в 45 тысяч рублей …
Компания Oppo выпустила в российскую продажу смартфон Reno12 Pro, который дебютировал в Китае еще в мае э…
Смартфон Moto G35 5G оценили в 200 евро …
Компания Motorola объявила европейскую цену на представленный сегодня недорогой смартфон Moto G35 5G. Апп…
Google выпустила приложение Weather на старых смартфонах Pix…
Какое-то время назад компания Google выпустила новый погодный сервис вместе со смартфонами серии Pixel 9,…
Смартфон Realme P2 Pro 5G оценили в 260 долларов …
Компания Realme объявила цену на представленный сегодня смартфон P2 Pro 5G. Новинку оценили в 260, 300 и …
Xiaomi 15 Pro получит 80-Вт проводную зарядку …
Профильное издание Smartprix опубликовало изображения и подробности о характеристиках флагманского смартф…
Apple представила новые мобильные процессоры…
Вчера в рамках фирменной презентации компания Apple официально представила свои новые флагманские смартфо…
Инсайдер: OnePlus 13 mini уже в разработке …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания OnePlus разрабатывает компактный смартф…
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor