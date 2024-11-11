ASUS ROG Phone 9 протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench ML обнаружились результаты тестирования игрового смартфона ASUS ROG Phone 9, который будет официально представлен 19 ноября вместе с старшей моделью ROG Phone 9 Pro. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 24 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1812 баллов в испытании TensorFlow Lite CPU Interference. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят LTPO-экраном OLED киберспортивного уровня с частотой обновления 185 Гц и защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68/IP69K.