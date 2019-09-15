ASUS ROG Phone II Ultimate Edition обойдется в €1199

Обновленная версия ROG Phone II Ultimate Edition будет иметь большой объем памяти в 1 ТБ и матовую черную отделку вместо глянцевой, которую можно найти в стандартной версии. Он не только массивный, но и SSD-подобный, так как он основан на технологии хранения UFS 3.0.

Производительность LTE поддерживает скорости загрузки Cat 20 4G LTE с теоретическими пиками до 2 Гбит/с. Таким образом, вы будете меньше беспокоиться о лагах. В остальном смартфон идентичен стандартному стандартному ROG Phone II, включая его плавный OLED-дисплей с частотой 120 Гц, Snapdragon 855 Plus и его 48 МП заднюю камеру.

Вместе с новинкой ASUS предлагает набор фирменных аксессуаров, например, кейс с дополнительным экраном и накладку на заднюю сторону со встроенным кулером. Новинка с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ обойдется в €1199.