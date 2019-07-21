ASUS ROG Phone II и его функции

Второе поколение геймерских смартфонов оснастят 6,59" OLED-экраном с разрешением 2340 х 1080 точек, аккумулятором на 5800 мАч, 8/12 ГБ оперативной и 128/512/1024 ГБ встроенной памяти, новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 855+, а также 48-Мп основной и 24-Мп фронтальной камерами. Вторую заднюю камеру TENAA почему-то не упоминает, хотя на фото она видна. Размеры корпуса составят 170,99 х 77,6 х 9,78 мм, вес – 240 г. Представленная на фото расцветка – единственная. О стоимости новинки пока неизвестно.