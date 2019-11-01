ASUS ROG Phone II представлен в России

Геймерский смартфон ASUS ROG Phone II поступил в продажу на территории России и его стоимость составляет 69990 рублей. Это достаточно дороговато, учитывая нынешнее положение дел на рынке, но если сравнить устройство с другими гаджетами, то ситуация не кажется такой уж критичной. К примеру, флагман компании Apple стоит под тысяч долларов, а у Samsung ситуация еще интереснее. Так что если вы большой фанат игр на смартфоне и хотите получить максимум удовольствия от происходящего, то стоит обратить свое внимание на смартфон ASUS ROG Phone II. Он за свои деньги даст столько возможностей, сколько не сможет ни один другой смартфон на рынке. А ведь к нему еще есть классные аксессуары, которые существенно меняют отношение к геймплею.