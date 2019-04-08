ASUS ROG Phone второго поколения

На просторах интернета появилась информация о том, что компания ASUS планирует выпустить в продажу свой новый смартфон ROG Phone второго поколения, который будет гораздо более производительным, чем первая модель. Пока что это лишь слухи и говорить с уверенностью мы пока что не можем, но это вполне логичный шаг от компании. Дело в том, что первая модель игрового смартфона ROG Phone очень понравилась пользователям и те даже позитивно отзывались о новом продукте. Теперь же пришло время поговорить о чем-то более производительном на новом процессоре с большим запасом оперативной памяти. Такое устройство сможет покорить рынок смартфонов и влюбить в себя геймеров со всего мира, которые только и ждут чего-то интересного и необычного.