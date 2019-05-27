ASUS ROG Strix XG17 для вашего смартфона

Официально представлен портативный монитор ASUS ROG Strix XG17, который работает на частоте 240 Гц и позволяет вам превратить свой смартфон в настоящую приставку для игр. Такой монитор вы можете легко возить с собой, так как он весит мало и занимает минимум пространства с рюкзаке, плюс можно подключить смартфон и играть на большом экране в любимые игры, смотреть фильмы или изучать что-то. Устройство крайне интересное своим набором функций, которые почему-то другими компаниями пока что не раскрыты. Если вам давно хотелось приобрести нечто подобное, то стоит подождать официального релиза ASUS ROG Strix XG17, после чего уже посмотреть на его плюсы и минусы. Вероятно, у этого продукта просто не будет конкурентов на просторах рынка.