ASUS ROG Swift PG27UQ стоит 2000 долларов

Компания ASUS назвала официальную стоимость своего топового игрового монитора ASUS ROG Swift PG27UQ — 2000 долларов. Это нереально большие деньги, которые будут отдавать либо какие-то геймеры-олигархи, либо профессиональные игроки, для которых преимущества дают возможность зарабатывать больше денег. При диагонали в 27 дюймов и матрице с 4К разрешением это совершенно иной уровень стоимости — потенциальные конкуренты стоят заметно дешевле и позволяют вам получить тот же уровень картинки. Просто это же геймерский монитор от крутой компании, который для многих стоит дороже своей реальной стоимости. Все же покупают клавиатуры Corsair за баснословные деньги, хотя там нет совершенно ничего интересного. Теперь вот этот монитор будут продавать в два раза дороже его реальной стоимости. И кто-то ведь даже купит!
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