ASUS ROG Swift PG32UQ оснащен разъемом HDMI 2.1

ASUS представила игровой монитор диагональю 32 дюйма - ROG Swift PG32UQ. Монитор представлен на выставке CES 2021.

Новейший монитор ROG Swift PG32UQ оснащен IPS панелью с плотностью 138 PPI. Время отклика монитора составляет 1 мс, а частота обновления 144 Гц. ASUS ROG Swift PG32UQ оснащен разъемом HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, они обеспечивают полную цветопередачу даже при 4K, 144 Гц.

ASUS ROG Swift PG32UQ имеет встроенные игровые настройки для улучшения игрового процесса. Модель поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync. Монитор выглядит стильно, есть подсветка, регулируемая подставка, тонкие рамки и многое другое.

Стоимость монитора ASUS ROG Swift PG32UQ не раскрыта. Дата релиза также неизвестна.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Swift PG32UQ
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