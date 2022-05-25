ASUS ROG анонсировала первый в мире игровой монитор с частотой 500 Гц

ASUS представила «первый в мире» игровой дисплей G-Sync с частотой 500 Гц — ROG Swift 500Hz с разрешением 1080p. Разработанный для соревновательных игр, он использует панель «E-TN» (eSports TN) и включает технологию NVIDIA G-Sync eSports для максимальной четкости движения. Он также использует технологию NVIDIA Reflex Analyzer, которая предоставляет статистику в реальном времени, чтобы помочь геймеру сократить сквозную задержку, если вы используете мышь, оптимизированную для Reflex, и графический процессор NVIDIA.

Дисплеи G-Sync eSports с частотой 500 Гц специально настроены для соревновательных игр, таких как CS:GO, Valorant, Overwatch и Rainbow Six Siege. NVIDIA также анонсировала четыре новые игры с поддержкой Reflex: Icarus, My Time at Sandrock, Soda Crisis и Warstride Challenges.

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