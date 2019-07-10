ASUS ROG привезла в Россию новые продукты

2019-07-10, Автор - Марсель Гарипов; [69]
5 июля в Москве прошла презентация ASUS Republic of Gamers, в рамках которой были представлены обновленные и новые продуты для российского рынка. Среди них были представлены игровой монитор ROG SWIFT PG35VQ c 4K 200 Гц, гарнитура ROG DELTA c шумуоподавлением, механическая клавиатура ROG STRIX SCOPE с переключателями Cherry MX и многое другое. Мы прошлись по всем новинкам, и в этом репортаже расскажем вам о наиболее интересных среди них.

Игровые мониторы ROG SWIFT

ASUS показала флагманскую линейку игровых мониторов ROG SWIFT, в которую вошли три модели: ROG SWIFT PG349Q, ROG SWIFT PG35VQ и ROG SWIFT PG65. ROG SWIFT PG349Q первый раз показали еще на Computex 2017 и он представляет собой монитор с изогнутым дисплеем на 34 дюйма с разрешением 3440x1440 пикселей и частотой обновления кадров 120 Гц c IPS матрицей. Также данная модель совместима с технологией NVIDIA G-Sync и оснащена подсветкой Aura.

ROG SWIFT PG35VQ же имеет дисплей на 35 дюймов с разрешением 3440 x 1440 пикселей и повышенной частотой обновления кадров в 200 Гц. Благодаря технологии квантовых точек итоговое качество изображения получается с более высоким цветовым охватом по стандарту DCI-P3. Также PG35VQ поддерживает технологию расширенного динамического диапазона и адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync HDR, позволяющая добиваться более реалистичного изображения.
ROG SWIFT PG65 относится к мониторам с большим дисплеем BFGD (Big Format Gaming Displays). Монитор оснащен большой диагональю на целых 65 дюймов с разрешением 3440 x 1440 пикселей и частотой обновления кадров в 120 Гц. Пиковая яркость экрана ROG Swift PG65 равна 1000 нит, углы обзора составляют 178 градусов. Монитор имеет встроенный модуль Nvidia Shield, позволяющий пользоваться сервисами Netflix, YouTube, Google Play и тд.

Игровые гарнитуры ROG

Также на мероприятии были показаны обновленные игровые гарнитуры для игр: TUF GAMING H5 и ROG STRIX FUSION. TUF GAMING H5 — это модель начального уровня, которая поддерживает работу с ПК, MacOS, PS4, Nintendo Switch, Xbox One и имеет 50 миллиметровые динамики ASUS Essence с герметичными акустическими камерами.

ROG STRIX FUSION 500 представляют собой игровые наушники, которые оснащены цифроаналоговым преобразователем ESS 9018, усилителем ESS 9601 и 50-миллиметровыми динамиками ASUS Essence. Благодаря этому и технологии виртуального пространственного звучания 7.1, наушники выдают звук высокого качества. Более того, они имеют стильную подсветку и микрофон с функцией шумоподавления.

Игровые клавиатуры ROG

На презентации речь зашла и о игровых клавиатурах ROG STRIX FLARE, ROG STRIX SCOPE и ROG STRIX CLAYMORE. Первые по списку имеют механический тип клавиатуры с переключателями Cherry MX. Сверху расположились отдельные мультимедийные клавиши и колесо прокрутки громкости. В данную модель можно установить акриловую пластину с подсветкой, на которую можно нанести абсолютно любую надпись или знак.

ROG STRIX SCOPE — это механическая клавиатура с относительно компактными размерами. Она создана специально под шутеры от первого лица и имеет более широкую клавишу CTRL, кнопку моментального сворачивания всех окон «стелс» и возможность программировать клавиши. Естественно, клавиатура обладает RGB-подстветкой и немецкие переключатели Cherry MX.
ROG STRIX CLAYMORE представляют собой механическую клавиатуру, которые работают на основе высококачественных переключателей Cherry MX с отличным откликом. Сама клавиатура изготовлена из алюминия и имеет многоцветную RGB-подсветку Aura. Из интересных особенностей стоит выделить персонализируемую пластину с подсветкой.


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