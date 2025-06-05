Представлен 600-Гц монитор MSI MPG 242R X60N

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MPG 242R X60N, которая основана на 24,1-дюймовой матрице TN-Rapid с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется частотой обновления 600 Гц, временем отклика 0,1 мс (GtG), сертификацией VESA DisplayHDR 400, яркостью 350 нит или 500 нит в режиме HDR, 119% покрытием цветовой палитры sRGB, 93% DCI-P3 и 89% Adobe RGB, фирменными технологиями MPRT Sync, AI Vision и AI Crosshair, подставкой с функцией регулировки высоты, угла наклона, поворота и смены ориентации на портретную, двумя интерфейсами HDMI 2.1 FRL (пропускная способность 48 Гбит/с), одним портом DisplayPort 1.4a, полнофункциональным разъемом USB-C с поддержкой 98-Вт зарядки, восходящим портом USB-B 480 Мбит/с, 3,5-мм гнездом для наушников и USB-хаб на три разъема USB-A 480 Мбит/с. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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