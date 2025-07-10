Philips представила доступный монитор с 4К и 1080р

Пока большинство производителей продолжают выпускать всё более быстрые и дорогие мониторы, компания Philips выбрала иной путь — она активно развивает линейку бюджетных дисплеев. Например, в последнее время Philips представила целый ряд решений от доступных 1080p-мониторов до моделей с высоким качеством изображения в 1440p и 4K. Однако именно Evnia 27M2N3800A, новинка, которую сегодня представили, выделяется среди них как одно из самых интересных предложений. Новая модель объединяет два режима отображения — 4K и Full HD, конкурируя с ASUS ROG Strix XG27UCG-W, но по значительно более доступной цене. Если монитор ASUS продаётся примерно за 450 долларов, то Evnia 27M2N3800A стартует по цене 378 долларов.

«Мы с радостью представляем Philips Evnia 27M2N3800A — монитор, разработанный специально для геймеров. Режим Dual Mode позволяет пользователям получить максимум от любого жанра видеоигр», — заявил Рейес Акоста, руководитель по продуктам потребительских мониторов в компании MMD. Он также отметил, что игроки могут легко переключаться между режимами в зависимости от жанра или предпочтений, получая либо максимальную детализацию, либо ультрабыстрый отклик. Это действительно важная штука, потому что некоторым игрокам не нужен 4К-монитор для игр, так как их система картинку в таком качестве просто не потянет. При этом в каких-то иных сценариях, например, во время просмотра сериалов или фильмов, 4К-разрешение может быть гораздо предпочтительнее.
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