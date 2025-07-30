Серия игровых мониторов DIGMA Overdrive 24P410F расширена

IPS матрица с разрешением 1920х1080 (FullHD), время отклика 1 мс и высокая частота обновления экрана создают плавную картинку в играх и при просмотре динамичных фильмов. Поддержка синхронизации FreeSync / G-Sync помогает устранить разрыв изображения без дополнительной нагрузки на компьютер. Мониторы Overdrive 24P410F – это универсальное решение для широкого спектра задач: от игр и работы с графикой до просмотра мультимедийного контента и повседневного использования. Разнообразие цветовых вариантов дает каждому пользователю возможность выбрать модель, которая хорошо впишется в интерьер рабочего пространства или игровой зоны.