Представлен 120-Гц монитор Lenovo ThinkVision T34WD-40

Компания Lenovo пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью ThinkVision T34WD-40, которая основана на 34-дюймовой VA-матрице с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 120 Гц, WLED-подсветкой, яркостью 300 нит, статической контрастностью 3000:1, глубиной цвета 8 бит, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, временем отклика 4 мс, разъемом USB-A с поддержкой KVM, портом USB-C с 96-Вт зарядкой других устройств, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и RJ45, подставкой с регулировкой высоты и угла наклона, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 390 долларов.

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