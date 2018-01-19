ASUS Republic of Gamers объявляет о выпуске Strix Fusion 500

Первая игровая гарнитура с синхронизацией освещения RGB с гарнитурой, а также ESS DAC и усилителем, а также обычное 7.1 виртуальное звучание для игрового звука.ASUS Republic of Gamers (ROG) сегодня объявила о выпуске Strix Fusion 500, игровой гарнитуры в совершенно новой серии ROG Strix Fusion, которая обеспечивает геймерам флагманские функции и звуковые характеристики, чтобы перевести свои игровые события на новый уровень. ROG Strix Fusion 500 - это первая гарнитура с настраиваемым RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с другими гарнитурами, позволяя игровым командам демонстрировать свой неповторимый стиль и дух на вечеринках и турнирах LAN. Гарнитура оснащена встроенным цифро-аналоговым преобразователем EAC (DAC) и усилителем, 50-миллиметровыми динамиками ASUS Essence и эксклюзивным воздухонепроницаемым дизайном камеры для обеспечения непревзойденного высококачественного игрового звука с глубоким, пробивным басом. Для более захватывающих игровых событий ROG Strix Fusion 500 объединяет пользовательский 7.1-канальный объемный звук, разработанный в тесном сотрудничестве с Bongiovi Acoustics и оптимизированный для шутеров от первого лица, таких как PUBG и Overwatch, для лучшего понимания в игре. Интуитивное сенсорное управление позволяет игрокам мгновенно настраивать громкость и другие настройки звука.