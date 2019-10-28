ASUS TUF Gaming VG249Q с шикарными характеристиками

Официально представлен игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q, который создан специально для заядлых геймеров, которые пока что не готовы по каким-то причинам переходить на 4К-монитор. Данная модель оборудована дисплеем с диагональю 23,8 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек, а матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора, отличным качеством изображения и прочими преимуществами, которые обычно так нравятся геймерам. Есть даже режим GamePlus, который добавляет на экран прицел, счетчик кадров или таймер, что тоже пригодится в играх. Вопрос только в стоимости, которую производитель пока что называть не планирует. Видимо, релиз будет немного позже и тогда мы сможем обсудить данный продукт более детально.