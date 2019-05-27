ASUS TUF Gaming VG27AQE с 2К разрешением

Переход от FullHD к 4K многим пользователям дается довольно трудно, ведь сам по себе 4К монитор стоит дорого, а к нему еще нужно и свой компьютер обновить, чтобы получить достойную картинку. Некоторые производители делают промежуточные варианты, которые дают возможность немного дешевле переходить от устаревшего разрешения к более продвинутым вариантам. Ярким примером такого промежуточного монитора является ASUS TUF Gaming VG27AQE, которая имеет 2К разрешение и частоту смены кадра 155 Гц. Это отличное решение для геймера, которое не требует кардинального обновления системы и стоит вполне разумных денег. Одно из лучших решений на текущий момент, если вы не планируете смотреть в сторону 4К мониторов и хотите сэкономить.