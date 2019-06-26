ASUS VA326HR выглядит просто шикарно

Официально представлен новый монитор ASUS VA326HR, который выглядит очень стильно, но может похвастаться довольно странными характеристиками. Дело в том, что при диагонали в 31,5 дюйма, хотя в названии указана цифра 32, разрешение составляет всего 1920 на 1080 точек. Да, на громадной диагонали такая картинка выглядит крайне странно и про детализацию высокого уровня можно только мечтать, не говоря уже о том, что ASUS VA326HR не может похвастаться целым рядом современных технологий. С другой стороны, с такой матрицей монитор явно будет более доступным, чем большая часть аналогов с разрешением 4К, что тоже очень важно. Если у вас ограничен бюджет и вам нужно получить именно такой продукт, то можно смело брать и заказывать.