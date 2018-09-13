ASUS VG248QG для геймеров

Только за последний месяц мы увидели столько игровых мониторов, что просто голова идет кругом. Но, производители не останавливаются на достигнутом и продолжают выпускать новинки. Например, вот поступил в продажу монитор под названием ASUS VG248QG, который идеально подходит для шутеров и соревновательных игр. Здесь диагональ составляет 24 дюйма и ваши глаза не будут уставать от постоянного поиска противников. Монитор очень интересный и привлекательный, стоит адекватных денег, и если вы давно мечтали именно об игровом решении, то лучше посмотреть в сторону вот этого продукта. Конечно, никто не гарантирует, что завтра компания не выпустит еще что-то в подобном варианте, но дешевле новинка явно не будет.