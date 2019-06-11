ASUS VP348QGL вас удивит

Представлен новый игровой монитор ASUS VP348QGL, который может похвастаться диагональю в 34 дюйма и разрешением 3440 на 1440 точек. Как вы поняли, это монитор с широким форматом, то есть соотношение сторон составляет 21:9. Картинка получилась идеальной для того, чтобы запускать фильмы и современные игры, а вот со старыми проектами не все так хорошо. Нужно понимать, что далеко не каждая игра умеет выдавать картинку в таком разрешении и если игра не умеет этого делать, то итоговый результат вас сильно разочарует. Но, в целом, это неплохой монитор с 2К разрешением, который точно понравится тем геймерам, которые играют в одиночные игры и получают от них максимум положительных эмоций. Всем остальным стоит смотреть в сторону привычных форматов.