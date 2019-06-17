ASUS ZenFone 6 получил порт Google Camera с поддержкой 48-мегапиксельных фото и HDR+

После того, как компания ASUS выпустила свой новый флагман ZenFone 6, сторонние разработчики во всю начали создавать для него всевозможные улучшения. Сейчас смартфон получил порт Google Camera.

ZenFone 6 стал первым смартфоном, который поддерживает работу технологии HDR+ c максимальным разрешением фотографий 48 Мп. Такая возможность должна улучшить качество и детализацию снимков. Кроме этого, порт камеры Google также получил работающий ночной режим Night Sight, портретную съёмку, расширенный HDR+, поддержку RAW и многое другое.

ZenFone 6 имеет двойную камеру-перевёртыш, которая выступает в роли основной и фронтальной. Главный модуль Sony IMX586 на 48 Мп со светосилой f/1.7, а второстепенный — широкоугольный объектив на 13 Мп с углом охвата 125 градусов и диафрагмой f/2.4. Работает смартфон на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 855 в паре с 6/8/12 ГБ ОЗУ, а за его автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч.