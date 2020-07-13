ASUS ZenFone 7 готовится к релизу

Желание уменьшить габариты устройства и привлечь внимание аудитории чем-то новым привело к тому, что за прошедшие несколько лет мы увидели столько вариантов гаджетов, что даже страшно представить. Были смартфоны, у которых на фронтальной панели есть вырез в форме капли, в который встроили камеру фронтальную, были варианты с отверстием в самом дисплее, куда ставили камеру. Кто-то из компаний решил поставить камеру в специальную выдвижную платформу, чтобы не занимать место на передней панели, а теперь вот ASUS ZenFone 7 готовят к релизу, у которого камера будет откидной. То есть, вы можете снимать все происходящее перед вами на основную камеру, а потом, когда придет время, переключить ее на фронтальную съемку. Очень удобно.

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