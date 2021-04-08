ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку быстрой зарядки 30 Вт

Компания ASUS работает над выпуском серией смартфонов ZenFone 8. Ожидается, что линейка будет включать три модели, а ее базовая модель может называться ZenFone 8 Mini. Теперь базовая версия получила сертификат TUV SUD, благодаря которому были раскрыты его возможности быстрой зарядки.

Название модели ASUS_ZS590KS / ASUS_I006D и кодовое имя SAKE принадлежит ZenFone 8 Mini. Снимок экрана со списком TUV показывает, что ASUS_I006D / DA поддерживает быструю зарядку 30 Вт. К сожалению, другой информации о его характеристиках в листинге нет.

По слухам сети, ASUS ZenFone 8 Mini может иметь 5,92-дюймовый OLED-экран, который будет предлагать разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц. Судя по всему, это будет флагманское устройство на базе флагманского процессора Snapdragon 888. Также ожидается, что ZenFone 8 Mini будет иметь откидную камеру, как в серии ZenFone 7.

И на последок, смартфон будет оснащен 64-мегапиксельной камерой Sony IMX686 и новым объективом Sony IMX663 на задней панели.