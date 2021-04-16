ASUS ZenFone 8 mini получит 16 ГБ ОЗУ

Бенчмарк GeekBench в очередной раз стал источником утечки данных о характеристиках еще не представленного смартфона. Речь идет о модели ASUS ZenFone 8 mini. По данным тестового пакета, компактный аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной памяти и Android 11. В одноядерном тестировании смартфон набрал 1121 балл, а в многоядерном – 3662 баллов.

Ранее слухи прочили устройству 5,92-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенную камеру с модулями разрешением 64 Мп (сенсор Sony IMX686) и 64 Мп (датчик Sony IMX663), а также одинарную фронтальную камеру.