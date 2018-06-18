ASUS ZenFone Ares выглядит очень привлекательно

Довольно тихо и без лишнего шума был выпущен в свет смартфон ASUS ZenFone Ares. Это производительная модель, которая собиралась на основе смартфона ZenFone AR. Того самого смартфоны, который делали для работы с окружением и созданием дополнительной реальности. Теперь производитель решил выпустить более простую версию для народа — с производительной начинкой, хорошей камерой и вполне современным дисплеем. Не могу сказать, что этот продукт взорвет рынок, но при стоимости в 300 долларов у новинки есть все шансы на финансовый успех. Все же, пользователи не очень хотя покупать дорогие флагманы, а вот продукты среднего класса с более привлекательными ценниками очень даже активно покупают. Разница в мощности минимальная, а вот цена от среднего класса к флагману растет очень быстро.