ASUS ZenFone Live (L2) выглядит крайне стильно

2019-04-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ZenFone Live (L2); [105]
Длительное время от мобильного подразделения компании ASUS не было никаких новостей и многие уже решили, что на игровом смартфоне ROG все и закончится. Однако, вскоре появилась информация о новом бюджетном смартфоне ASUS ZenFone Live (L2), который очень скоромно и тихо появился на официальном сайте. Это продукт начального уровня, который создавали специально для того, чтобы вы могли получить качественную сборку и производительную начинку за вполне адекватные деньги. Для кого-то это будет шикарная возможность взять гаджет от известного бренда и не платить свои деньги за смартфон китайских компаний, чьи названия практически невозможно выговорить. Хотя, пока что данных о стоимости данного смартфона нет, что очень грустно как по мне.


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