ASUS ZenFone Max Pro M2 показался на рендерах

В сети появился первый рендер мобильного телефона ASUS ZenFone Max Pro M2, который вроде как должны вскоре анонсировать. Пока что слухов о новом смартфоне в сети предельно мало, так как компания, видимо, неплохо защищала свои секретные данные. Однако, рендеры попали в сеть и на них можно заметить вырез в дисплее, который немного отличается от того, что было ранее показано этой же компанией. Вероятно, дизайнерское решение было принято сразу по нескольким причинам. Первая, самая очевидная, заключается в желании бренда выделиться на фоне остальных компаний, которые явно копируют Apple и не хотят придумывать что-то свое, уникальное. Второй момент — это более практичный способ установить вырез в экран.