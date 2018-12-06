ASUS ZenFone Max Pro (M2) представили в России

2018-12-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ZenFone Max Pro (M2); [76]
Сегодня в России официально представили новый смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2), который многим понравится своей стоимостью, дизайном и функциями. Устройство обзавелось процессором Qualcomm Snapdragon 660, который работает на восьми вычислительных ядрах с высокой тактовой частотой, есть 4 гигабайта оперативной памяти и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента. Очень понравился дизайн продукта — на фронтальной панели расположена небольшой и очень аккуратный вырез под фронтальную камеру, сзади установлена система из двух камер и вспышки. Выглядит устройство очень круто и современно, стоит продукт в базовой комплектации 17990 рублей. Это вполне адекватные деньги за новый крутой продукт, который вам точно понравится.


Комментарии:
Raijintek MYA RBW порадует подсветкой...
Raijintek MYA RBW порадует подсветкойВ последнее время производители компьютерного железа стали устанавливать в свои новинки подсветку повсеме...
Nokia 8.1 официально представили...
Nokia 8.1 официально представилиНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания HMD Global планирует выпустить новы...
Яндекс представил свой первый смартфон с...
Яндекс представил свой первый смартфон с5 декабря Яндекс официально презентовала свой первый смартфон «ЯндексТелефон». Главной особенностью новин...
Последняя бета-версия MIUI 10 для Xiaomi...
Последняя бета-версия MIUI 10 для XiaomiОбновление бета-версии MIUI 10 8.12.6 для Poco F1 приводит к множеству изменений, самый большой из которы...
Беспроводные наушники для занятием спорт...
Беспроводные наушники для занятием спортMeizu представила беспроводные наушники Meizu Pop, это более дешевая версия Airpods от Apple, созданная с...
Оригинальная новинка Nubia X...
Оригинальная новинка Nubia XКомпания Xiaomi выпустила смартфон с двумя экранами. Новинка имеет в своей основе новейший флагманский пр...
Комплектация новинки Meizu 16th Plus ...
Комплектация новинки Meizu 16th Plus Компания Meizu выпустила мощную новинку по своим функциям. Смартфон базируется на операционной системе An...
Мощная новинка LG G7 Fit...
Мощная новинка LG G7 FitКорпус смартфона изготовлен из стекла, но при этом аппарат защищен по стандартам IP68 (от пыли и влаги) и...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Philips 328E9FJAB. 32 дюймовый QHD-монитор с изогнутой VA-матрицейОбзор Philips 328E9FJAB. 32 дюймовый QHD-монитор с изогнутой VA-матрицей
Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689
Обзор Rombica Ray W1800. Домашний LED проектор с Wi-FiОбзор Rombica Ray W1800. Домашний LED проектор с Wi-Fi
Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игрОбзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игр
Обзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсоромОбзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсором
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая и...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания буде...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое в...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое вКак вы относитесь к космосу в игровых новинках? Думаю, очень сложно не любить технологии будущего, космич...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251R...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251RЗа последние несколько месяцев на рынок вышло столько игровых мониторов, что даже сосчитать трудно. Буква...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благо...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благоСтоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько мн...
Пресс-конференция совместной программы С...
Пресс-конференция совместной программы С4 декабря в г.Казань, в главном здании Сбербанка на улице Бутлерова д.44, состоялась пресс-конференция, п...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. КСовременный рынок экшн-камер способен порадовать абсолютно любого пользователя. Кто-то купит дорогую GoPr...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ран...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ранМы привыкли к тому, что разработчики игр на ПК не делают раннеров, так как это прерогатива мобильных плат...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red Magi...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red MagiВ последнее время на рынке игровых смартфонов появилось довольно много интересных моделей — компании поня...
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor