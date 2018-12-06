ASUS ZenFone Max Pro (M2) представили в России

Сегодня в России официально представили новый смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2), который многим понравится своей стоимостью, дизайном и функциями. Устройство обзавелось процессором Qualcomm Snapdragon 660, который работает на восьми вычислительных ядрах с высокой тактовой частотой, есть 4 гигабайта оперативной памяти и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента. Очень понравился дизайн продукта — на фронтальной панели расположена небольшой и очень аккуратный вырез под фронтальную камеру, сзади установлена система из двух камер и вспышки. Выглядит устройство очень круто и современно, стоит продукт в базовой комплектации 17990 рублей. Это вполне адекватные деньги за новый крутой продукт, который вам точно понравится.