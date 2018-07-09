Обзор ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3/32GB. Лучший смартфон до 15000 рублей

В конце июня компания ASUS анонсировала обновление модельной линейки ZenFone сообщив о выходе на российский рынок ZenFone Max Pro. Новинка получила 6-дюймовый Full HD+ дисплей, двойной модуль основной камеры, батарею с емкостью 5000 мАч, поддержку технологии быстрой зарядки, NFC с бесконтактными платежами, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636. Доступно две модификации: 3+32 Гбайт и 4+64 Гбайт.

ASUS ZenFone Max Pro обзор

Относится к среднему ценовому сегменту, рекомендованная стоимость составляет 13990 и 15990 соответственно. Список доступных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется ASUS ZenFone Max Pro в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, microUSB кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен смартфон в стильном и аккуратном корпусе с заделом на премиальность. Модный дизайн с вытянутым дисплеем.

Крышка металлическая, корпус не разборный. В отличие от большинства моделей конкурентов, здесь в выдвижной лоток можно будет поставить две SIM и карту памяти одновременно, без необходимости выбора приоритетов.

Потенциальный покупатель сможет выбрать между серебристой и черной версией исполнения. Тестируемый нами вариант не подвержен загрязнению следами пальцев и хорошо скрывает следы пальцев.

В верхней зоне крышки расположен сканер отпечатка пальца, немного утопленный относительно основной рабочей плоскости. Он хорошо определяется слепым методом.

Проблем с работой сканера в ASUS ZenFone Max Pro за время длительных тестов замечено не было. В памяти можно хранить несколько пальцев. Также поддерживается технология Face Unlock.

Выше в углу выступающий блок основной камеры с двумя линзами. При размещении смартфона на ровной поверхности, этот элемент выступает точкой опорой. Предполагаем, что в ходе длительной и неаккуратной эксплуатации будут собираться царапины.

На нижнем торце microUSB, аудиоразъем под проводное подключение наушников, решетка динамика и отверстие основного микрофона. Выбор не в пользу USB Type-C - странный и спорный.

Основной микрофон дополнен микрофоном шумоподавления, находится он на верхнем торце. ASUS ZenFone Max Pro передает звук во время телефонных разговоров чисто, без искажений.

Фронтальная сторона защищена стеклом с закругленными углами. Есть олеофобное покрытие, поверхность экрана приятна тактильно, скольжение без ощутимого сопротивления.

Порадовало отсутствие “моноброви”, верхняя и нижняя рамка тут уменьшенной ширины. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс, сверху разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения.

Экран

Изображение выводится на 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Разрешение экрана в ASUS ZenFone Max Pro составляет 2160 на 1080 пикселей. Экран для своего ценового сегменте хорош и фактически соответствует флагманам 2017 года. Углы обзора широкие, это IPS-матрица.

Начинка

Есть хороший запас максимальной яркости. Летом, под прямыми солнечными лучами, изображение хоть и слепнет, но остается читаемым. Цветовой баланс визуально смещен в холодные тона. Сенсорный слой распознает нажатия точно.Установлена платформа Qualcomm Snapdragon 636, обеспечивая производительность выше, чем у “одноклассников”. Под крышкой процессора восемь ядер Kryo 260, графика Adreno 509. В зависимости от приобретенной версии, пользователю будет доступно 32 или 64 Гбайт места под приложения, 3 или 4 Гбайт памяти. К тому же, сохранена поддержка карт памяти.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 400 Мбит/с. Проблем в работе SIM-карт российских операторов у ASUS ZenFone Max Pro замечено не было. Bluetooth 5.0 с поддержкой передачи звука aptX. Wi-Fi модуль ограничен только диапазоном 2.4 ГГц. NFC-чип поддерживает бесконтактные платежи, весомое преимущество относительно моделей близкого ценового сегмента из Китая. На холодный старт навигационного модуля уходит около 10-15 секунд, точность позиционирования даст возможность эксплуатации в качестве навигатора.Не забыли продумать удобство эксплуатации, обеспечив достаточно хорошую автономность. Под крышкой расположен несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В тесте PCMark получен результат - 16 часов 18 минут.

Более 10 часов просмотра видео в высоком разрешении. Поддерживается технология быстрой зарядки, на восстановление заряда комплектным адаптером уйдет 2.5 часа.

Камера

Основная камера с двумя модулями, один с обычным углом обзора, второй широкоугольный. Диафрагма F/2.2. В приложении доступны эффекты обработки, детальные настройки.

Вторая камера с разрешением 5 Мп используется тут для создания мягкого боке. Точка фокусировки и степень размытия выбирается пользователем.

Качество получаемых кадров хорошее. Такими снимками можно будет смело делиться в социальных сетях и мессенджерах. Поддерживается съемка в 4К-разрешении.

Софт

Фронтальная камера 8 Мп диафрагма F/2.2 без автофокуса. Есть режим украшения лица.ASUS ZenFone Max Pro может похвастать чистой операционной системой Android 8.1 без сторонней оболочки и рекламных включений. Пользователь сам сможет решить, чем будет заполнена ограниченная память смартфона. Хотя одно дополнительное приложение все же есть, утилита от ASUS пригодится для получения сервисной и технической поддержки.

Итоги по ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro один из лучших вариантов при выборе смартфона в ценовом сегменте до 15000 рублей. Преимуществом относительно моделей представленных официально в российских магазинах будет уровень быстродействия, чистый Android 8.1 без оболочки и бесконтактные платежи. Также он успешно конкурирует и с серым каналом из Китая, предлагая гарантию, сервис и конкурентный набор характеристик. Не устроить в ней может microUSB, отсутствие Wi-Fi 5 ГГц, отсутствие автофокуса у фронтальной камеры, низкое качество ночных снимков.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".