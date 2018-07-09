Обзор ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3/32GB. Лучший смартфон до 15000 рублей

2018-07-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS ZenFone Max Pro; [235]
В конце июня компания ASUS анонсировала обновление модельной линейки ZenFone сообщив о выходе на российский рынок ZenFone Max Pro. Новинка получила 6-дюймовый Full HD+ дисплей, двойной модуль основной камеры, батарею с емкостью 5000 мАч, поддержку технологии быстрой зарядки, NFC с бесконтактными платежами, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636. Доступно две модификации: 3+32 Гбайт и 4+64 Гбайт.

ASUS ZenFone Max Pro

Относится к среднему ценовому сегменту, рекомендованная стоимость составляет 13990 и 15990 соответственно. Список доступных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ASUS ZenFone Max Pro обзор

Комплектация

Поставляется ASUS ZenFone Max Pro в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, microUSB кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

ASUS ZenFone Max Pro

Внешний вид

Выполнен смартфон в стильном и аккуратном корпусе с заделом на премиальность. Модный дизайн с вытянутым дисплеем.

ASUS ZenFone Max Pro

Крышка металлическая, корпус не разборный. В отличие от большинства моделей конкурентов, здесь в выдвижной лоток можно будет поставить две SIM и карту памяти одновременно, без необходимости выбора приоритетов.

ASUS ZenFone Max Pro

Потенциальный покупатель сможет выбрать между серебристой и черной версией исполнения. Тестируемый нами вариант не подвержен загрязнению следами пальцев и хорошо скрывает следы пальцев.

ASUS ZenFone Max Pro

В верхней зоне крышки расположен сканер отпечатка пальца, немного утопленный относительно основной рабочей плоскости. Он хорошо определяется слепым методом.

ASUS ZenFone Max Pro

Проблем с работой сканера в ASUS ZenFone Max Pro за время длительных тестов замечено не было. В памяти можно хранить несколько пальцев. Также поддерживается технология Face Unlock.

ASUS ZenFone Max Pro

Выше в углу выступающий блок основной камеры с двумя линзами. При размещении смартфона на ровной поверхности, этот элемент выступает точкой опорой. Предполагаем, что в ходе длительной и неаккуратной эксплуатации будут собираться царапины.

ASUS ZenFone Max Pro

На нижнем торце microUSB, аудиоразъем под проводное подключение наушников, решетка динамика и отверстие основного микрофона. Выбор не в пользу USB Type-C - странный и спорный.

ASUS ZenFone Max Pro

Основной микрофон дополнен микрофоном шумоподавления, находится он на верхнем торце. ASUS ZenFone Max Pro передает звук во время телефонных разговоров чисто, без искажений.

ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro

Фронтальная сторона защищена стеклом с закругленными углами. Есть олеофобное покрытие, поверхность экрана приятна тактильно, скольжение без ощутимого сопротивления.

ASUS ZenFone Max Pro

Порадовало отсутствие “моноброви”, верхняя и нижняя рамка тут уменьшенной ширины. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс, сверху разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения.

ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro

Экран

Изображение выводится на 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Разрешение экрана в ASUS ZenFone Max Pro составляет 2160 на 1080 пикселей. Экран для своего ценового сегменте хорош и фактически соответствует флагманам 2017 года. Углы обзора широкие, это IPS-матрица.

ASUS ZenFone Max Pro

Есть хороший запас максимальной яркости. Летом, под прямыми солнечными лучами, изображение хоть и слепнет, но остается читаемым. Цветовой баланс визуально смещен в холодные тона. Сенсорный слой распознает нажатия точно.

Начинка

Установлена платформа Qualcomm Snapdragon 636, обеспечивая производительность выше, чем у “одноклассников”. Под крышкой процессора восемь ядер Kryo 260, графика Adreno 509. В зависимости от приобретенной версии, пользователю будет доступно 32 или 64 Гбайт места под приложения, 3 или 4 Гбайт памяти. К тому же, сохранена поддержка карт памяти.

ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 400 Мбит/с. Проблем в работе SIM-карт российских операторов у ASUS ZenFone Max Pro замечено не было. Bluetooth 5.0 с поддержкой передачи звука aptX. Wi-Fi модуль ограничен только диапазоном 2.4 ГГц. NFC-чип поддерживает бесконтактные платежи, весомое преимущество относительно моделей близкого ценового сегмента из Китая. На холодный старт навигационного модуля уходит около 10-15 секунд, точность позиционирования даст возможность эксплуатации в качестве навигатора.

Аккумулятор

Не забыли продумать удобство эксплуатации, обеспечив достаточно хорошую автономность. Под крышкой расположен несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В тесте PCMark получен результат - 16 часов 18 минут.

ASUS ZenFone Max Pro

Более 10 часов просмотра видео в высоком разрешении. Поддерживается технология быстрой зарядки, на восстановление заряда комплектным адаптером уйдет 2.5 часа.

ASUS ZenFone Max Pro

Камера

Основная камера с двумя модулями, один с обычным углом обзора, второй широкоугольный. Диафрагма F/2.2. В приложении доступны эффекты обработки, детальные настройки.

ASUS ZenFone Max Pro

Вторая камера с разрешением 5 Мп используется тут для создания мягкого боке. Точка фокусировки и степень размытия выбирается пользователем.

ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro

ASUS ZenFone Max Pro

Качество получаемых кадров хорошее. Такими снимками можно будет смело делиться в социальных сетях и мессенджерах. Поддерживается съемка в 4К-разрешении.

ASUS ZenFone Max Pro

Фронтальная камера 8 Мп диафрагма F/2.2 без автофокуса. Есть режим украшения лица.

Софт

ASUS ZenFone Max Pro может похвастать чистой операционной системой Android 8.1 без сторонней оболочки и рекламных включений. Пользователь сам сможет решить, чем будет заполнена ограниченная память смартфона. Хотя одно дополнительное приложение все же есть, утилита от ASUS пригодится для получения сервисной и технической поддержки.

ASUS ZenFone Max Pro

Итоги по ASUS ZenFone Max Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ZenFone Max Pro один из лучших вариантов при выборе смартфона в ценовом сегменте до 15000 рублей. Преимуществом относительно моделей представленных официально в российских магазинах будет уровень быстродействия, чистый Android 8.1 без оболочки и бесконтактные платежи. Также он успешно конкурирует и с серым каналом из Китая, предлагая гарантию, сервис и конкурентный набор характеристик. Не устроить в ней может microUSB, отсутствие Wi-Fi 5 ГГц, отсутствие автофокуса у фронтальной камеры, низкое качество ночных снимков.
ASUS ZenFone Max Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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