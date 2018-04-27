ASUS ZenScreen GO MB16AP стоит 380 баксов

Компания ASUS анонсировала портативный монитор ASUS ZenScreen GO MB16AP, который вы можете использовать в совершенно разных целях. Внутри установлена собственная батарея на 7800 мАч, этого хватит монитору на четыре часа работы на максимальной яркости, плюс вы можете подключить монитор к устройству посредством USB Type-C и получить питание от ноутбука или планшета, в теории. Данная модель позволит более удобно реализовать свое рабочее место, проводить презентации и все в таком духе. Стоимость устройства составляет 380 долларов, это весьма дорого, но продукт того стоит — 15,6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек позволят работать комфортом и удобством. Конечно, это продукт не для каждого — большинству монитор не нужен, но есть определенные сферы и профессии, где дополнительная площадь необходима.