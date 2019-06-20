ASUS ZenScreen Touch MB16AMT выглядит интересно

Официально представлен портативный монитор ASUS ZenScreen Touch MB16AMT, который выглядит достаточно привлекательно, может похвастаться стильным дизайном корпуса и просто удобен в использовании. Например, вы можете брать монитор в дорогу, быстро подключать к нему свой смартфон, потом еще геймпад и играть на большом экране в любимые игры. Тоже самое с фильмами или презентациями, ведь вы можете приехать на встречу, включить монитор и подключить флешку, после чего показать свой контент и заново сложить монитор в сумку. Он довольно тонкий и компактный, не требует много места и весит мало. Пока что цена устройства не называется, но это явно будет очень крутое решение, которое вам точно понравится. Ждем релиза в России, верно?