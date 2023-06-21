ASUS Zenfone 10 будет поддерживать три диапазона Wi-Fi

База данных Wi-Fi Alliance подтвердила поддержку трех диапазонов Wi-Fi (2,4, 5 и 6 ГГц) для смартфона ASUS Zenfone 10. Официальный релиз нового компактного флагмана запланирован уже на 29 июня. По предварительным данным, аппарат получит флагманскую 4-нм однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 5,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку беспроводной и проводной зарядки мощностью 67 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 750 долларов за вариант с 16 оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.