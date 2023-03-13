ASUS Zenfone 10 получит 200-Мп камеру

Профильное издание Pricebaba поделилось сведениями о флагманском смартфоне ASUS Zenfone 10, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат с каталожным наименованием AI2302 оснастят 6,3-дюймовым экраном с диагональю 6,3 дюйма (в предыдущем поколении используется 5,9-дюймовый дисплей), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 200 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт и защитой от воды в соответствии со степенью IP68. Утверждается, что смартфон появится в международной продаже только в четвертом квартале этого года.