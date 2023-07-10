ASUS Zenfone 10 тяжело ремонтировать

Авторы популярного YouTube-канала PBKreviews опубликовали видео с разборкой компактного флагманского смартфона ASUS Zenfone 10. Как и его предшественница в лице Zenfone 9, новинка набрала 4,5 балла из 10 возможных по шкале ремонтопригодности. Это значит, что ремонтировать смартфон довольно сложно.

Напомним, что оцененный от 800 евро Zenfone 10 характеризуется 5,9-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 16 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 30-Вт проводной 15-Вт беспроводной зарядок, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (6-осевая стабилизация 2-го поколения) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, защитой от воды (степень IP68) и пятью расцветками.