ASUS Zenfone 11 Ultra получил новую версию

Компания ASUS выпустила флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra в новой расцветке Vendure Green, которая дополнила цвета Eternal Black, Misty Grey, Skyline Blue и Dessert Sand. Технические характеристики устройства остались прежними.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, частотой обновления LTPO 1–144 Гц и яркостью до 2500 нит, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX890 с 6-осевой стабилизацией), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (3-кратное оптическое приближение и OIS), селфи-камерой разрешением 32 Мп, двумя стереодинамиками, защитой от воды и пыли (IP68), поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, батареей ёмкостью 5500 мАч, а также поддержкой 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно.