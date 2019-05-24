ASUS Zenfone 4 Max и Zenfone 4 Selfie получили Android 9 Pie

2019-05-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS Zenfone 4 Max; [54]
Смартфоны ASUS Zenfone 4 Max и Zenfone 4 Selfie получили Android 8.1 Oreo всего полгода назад, однако это не помешало тайваньскому производителю выпустить для них открытую бета-версию Android 9 Pie. Отмечается, что установка обновление происходит вручную и в бета-версии все еще содержатся значительные ошибки. Android 9 Pie привносит в смартфоны обновленное меню, иконки, системные звуки, навигацию на базе системы жестов, адаптивную яркость дисплея и другие нововведения.

Напомним, что представленный в июле 2017 года ZenFone 4 Max (модельный номер ZC554KL) оснащается 5,5-дюймовым Full HD-дисплеем, 8-Мп камерой для селфи, двойной основной камерой с модулем на 13 Мп и дополнительным широкоугольным модулем, двумя процессорами на выбор (восьмиядерным Qualcomm Snapdragon 430 и четырехъядерным Snapdragon 425), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой двух SIM-карт и модемом LTE.

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