ASUS Zenfone 6 получит Snapdragon 855

2019-04-03, Автор - kinder_ggwp; Продукт - ASUS Zenfone 6; [102]
Компания ASUS должна представить свою новую флагманскую модель смартфона в следующем месяце в Валенсии. Модель под названием ASUS Zenfone 6 должна быть построена на базе платформы Snapdragon 855 от Qualcomm. Официальных подтверждений информации об этом пока не было, но в базе данных бенчмарка AnTuTu появился аппарат ASUS_I01WD, который обладает именно таким чипсетом.

Очевидно что это и есть Zenfone 6. Из характеристик смартфона пока можно узнать немногое. Объем встроенной и оперативной памяти составляет соответственно 128 и 6 ГБ, а разрешение экрана 2340 на 1080 пикселей. Результат в 363 тысячи баллов, что для ASUS уже является немаловажным достижением.


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