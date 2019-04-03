ASUS Zenfone 6 получит Snapdragon 855

Компания ASUS должна представить свою новую флагманскую модель смартфона в следующем месяце в Валенсии. Модель под названием ASUS Zenfone 6 должна быть построена на базе платформы Snapdragon 855 от Qualcomm. Официальных подтверждений информации об этом пока не было, но в базе данных бенчмарка AnTuTu появился аппарат ASUS_I01WD, который обладает именно таким чипсетом.

Очевидно что это и есть Zenfone 6. Из характеристик смартфона пока можно узнать немногое. Объем встроенной и оперативной памяти составляет соответственно 128 и 6 ГБ, а разрешение экрана 2340 на 1080 пикселей. Результат в 363 тысячи баллов, что для ASUS уже является немаловажным достижением.