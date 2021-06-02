ASUS Zenfone 8 Flip подешевел до $760

Компания ASUS снизила цену на глобальную версию смартфона Zenfone 8 Flip, который изначально стоил 975 долларов. Теперь аппарат доступен на Aliexpress за 750 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуются 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц, временем отклика 1 мс, частотой опроса сенсорного слоя 200 Гц, 110% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1000 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, откидной тройной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 8 Мп (3-кратный оптический зум), топовой платформой Snapdragon 888 с 5G-модемом Snapdragon X60, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и ОС Android 11 c прошивкой ZenUI 8.