ASUS Zenfone 8 Flip подешевел до $760

Компания ASUS снизила цену на глобальную версию смартфона Zenfone 8 Flip, который изначально стоил 975 долларов. Теперь аппарат доступен на Aliexpress за 750 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуются 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц, временем отклика 1 мс, частотой опроса сенсорного слоя 200 Гц, 110% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1000 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, откидной тройной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 8 Мп (3-кратный оптический зум), топовой платформой Snapdragon 888 с 5G-модемом Snapdragon X60, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и ОС Android 11 c прошивкой ZenUI 8.
LG возможно покинет мобильный бизнес...
Компания LG рассматривает возможность выхода с рынка мобильных телефонов, но корейский гигант также опро...
Представлена флагманская зеркальная каме...
Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент зеркальных камер формата APS-C моделью Pentax K-3 Mark III, ...
Apple представит новые AirPods 18 мая...
Недавно появился новый слух о том, что Apple планирует выпустить третье поколение своих AirPods вместе с ...
Cubot KingKong 5 Pro получил аккумулятор...
Компания Cubot пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Kingkong 5 Pro, которая появится в п...
Смартфон Realme C20A получил АКБ на 500...
Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Realme C20A, которая оценена в 105 дол...
OnePlus Nord N10 показали на рендерах...
Серия OnePlus Nord дебютировала в прошлом году как линейка доступных телефонов среднего класса от китайск...
Нужен ли авторегистратор в машине...
В последнее время большинство автомобилистов стали приобретать себе видеорегистраторы, так это отличное ...
Смартфоны Vivo V21 и V21e запущены в Мал...
Компания Vivo представила в Малайзии свои смартфоны среднего класса серии V21. В эту серию входят следующ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor